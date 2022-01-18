استقبل مراقب مجلس الأمة النائب أسامة الشاهين في مكتبه بمجلس الأمة أمس المدير التنفيذي ومؤسسة شركة «إلكتروديس است» لإنتاج الخلايا الكهرومغناطيسية، المدير التنفيذي للشركة م.جنان عصام الشهاب بمناسبة حصولها على الذهبية السادسة، لاختراع الخلايا الكهرومغناطيسية في معرض دافينشي العالمي للاختراع.



وأعرب الشاهين في بيان صادر عن مكتبه عن سعادته باستقبال المهندسة جنان الشهاب، مؤكدا دعمه لمسيرتها وتذليل كل العقبات أمامها وكل شباب المبتكرين والمبدعين في مختلف المجالات.



وطالب الشاهين المسؤولين بتوفير الدعم المادي والمعنوي والأراضي اللازمة لتشجيع الإبداعات والصناعات الوطنية، متمنيا للشهاب دوام النجاح والتفوق والاستمرار في رفع اسم الكويت محليا ودوليا.