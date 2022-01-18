أكد النائب حمدان العازمي أن محاور الاستجواب المقدم منه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي واضحة. وقال العازمي في رده على استيضاح وزير الدفاع الذي تقدم به امس: نستغرب الأسلوب الذي يتبعه الوزير المستجوب في التعامل مع الأداة الدستورية ومحاولته الهروب من مواجهة الاستجواب بطلبه الاستيضاح قبل يوم من موعد مناقشة الاستجواب، رغم أنه مقدم من أكثر من 12 يوما وإعلان الوزير استعداده للمواجهة بعد تقديمه بلحظات.

وبخصوص تفاصيل الاستيضاح، فإننا نؤكد أن محاور الاستجواب واضحة وعدم علم الوزير بها هو ما دعانا لتقديم هذا الاستجواب، وسنوضح على المنصة أدلتنا على عدم علم الوزير بما يدور في وزارته.