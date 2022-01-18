القاهرة - محمد صلاح



وجهت الفنانة يسرا اللوزي تحذيراً للمتعاملين معها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من صفحة مزيفة تحمل اسمها ويقوم المسؤولون عنها بجمع تبرعات باسمها من الجمهور دون علمها، ونشرت على صفحتها الرسمية بـ «فيسبوك» صورة للحساب المزيف وكتبت عليه قائلة: «برجاء الإبلاغ عن هذه الصفحة وعدم التبرع عشان ده نصب واحتيال».



وتابعت: «ليست لدي أي صفحات أخرى على فيسبوك ولم أطالب بأي تبرعات ولست مسؤولة عن أي تصرفات غير قانونية قد تصدر عن صفحات تنتحل شخصيتي، شكرا للجميع»، وتفاعل الجمهور مع منشور يسرا وقاموا بدعمها والإبلاغ عن الصفحة.



يذكر أن يسرا اللوزي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل «بين السما والأرض» مع هاني سلامة، ودرة وغيرهما من النجوم.