ضمن مسؤولياته المجتمعية، اختتم بنك الخليج رعايته الماسية لبطولة الكويت للخيل العربية الأصيلة، التي أقيمت خلال الفترة من 12 إلى 15 يناير الجاري، في مقر بيت العرب بمنطقة صبحان، برعاية وزير الإعلام والثقافة د.حمد روح الدين.



وشهدت فعاليات المسابقة مشاركة نحو 45 جوادا، نالت استحسان الحضور من شخصيات عالمية وخليجية وأوروبية، إلى جانب الحضور الجماهيري الواسع، فيما نقلت الفعاليات التي تواصلت على مدى 4 أيام.



وكرم بنك الخليج الفائزين بالمركز الأول والثاني في إحدى الفئات، فيما بلغ عدد الفائزين بمختلف جوائز البطولة نحو 21 فائزا من مختلف الفئات. وبهذه المناسبة، قال مساعد مدير الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج فهد الشراح إن رعاية البنك للبطولة تأتي في إطار حرصه على دعم كل الفعاليات الوطنية، التي تستهدف الحفاظ على التراث العربي والكويتي، لاسيما أن بطولات جمال الخيول العربية، أصبحت ملتقى لأهل الفروسية والخيل بالكويت، وباقي دول المنطقة والعالم.



وأشاد الشراح بحسن تنظيم البطولة، والمستوى الرفيع للمشاركين فيها، وما صاحبها من فعاليات عائلية، تعكس اهتماما مجتمعيا واسعا بمثل هذا النوع من البطولات، ومدى حبهم للخيول، ما جعل «بيت العرب» وجهة ترفيهية مميزة لكل أفراد المجتمع.



ولفت إلى أن تنظيم البطولة بعد أيام من تتويج الخيول الكويتية في المهرجانات والبطولات الخارجية، ورفع اسم الكويت عاليا، بالحصول على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، دفع بنك الخليج لدعم جهود القائمين على هذه الهواية في مواصلة جهودهم المميزة لتحقيق المزيد من النجاحات.