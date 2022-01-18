القاهرة - سامي عبدالفتاح



موجة رحيل كبيرة لنجوم الزمالك عن صفوف فريق كرة القدم قبل الانتخابات الجديدة لمجلس إدارة النادي يوم 11 فبراير المقبل، والتي قد تعيد مجلس مرتضى منصور لمدة 4 سنوات، وفى هذه الأيام الفاصلة، حيث طلب قائد الفريق محمود عبدالرازق شيكابالا الرحيل إلى نادي فيوتشر، بعد ان تلقى عرضا فعليا من النادي الصاعد حديثا الى الدوري الممتاز، كما امتنع نجم خط الوسط طارق حامد عن تجديد عقده مع مجلس منصور الحالي، وكذلك فعل المغربي أشرف بن شرقي.



وكان منصور قد وافق مضطرا على رحيل صانع ألعاب الفريق مصطفى فتحي إلى نادى التعاون السعودي، مقابل مليون دولار تسدد على دفعتين، بعدما بدأ النادي السعودي عرضه مقابل 250 ألف دولار.



أما بشأن طارق حامد فقد طلب اللاعب الحصول على 18 مليون جنيه كراتب سنوي للاستمرار مع الزمالك، دون خصم من الضرائب، أو الرحيل الى أحد الأندية الخليجية. كما أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رفضه رحيل محمود عبدالرازق شيكابالا قائد فريق الكرة الى نادي فيوتشر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث فوجئ اللاعب بتقليل عقده مع الفريق خلال إدارة اللجنة المؤقتة الأخيرة، بسبب عدم توثيق العقود.



وفي شأن متصل، يلتقي اليوم فريق الزمالك مع فريق فاركو ضمن الجولة الثانية لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة، كما يستضيف إنبي فريق غزل المحلة، ويلعب طلائع الجيش مع سيراميكا.