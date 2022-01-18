وقع الهلال السعودي حامل اللقب في مجموعة الريان القطري في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بحسب القرعة التي سحبت امس في كوالالمبور.



ووضعت القرعة الفريق السعودي ضمن المجموعة الأولى لمنطقة غرب آسيا بصحبة الريان، والاستقلال الطاجكستاني، والفائز من الدور التمهيدي بين الشارقة الإماراتي والزوراء العراقي.



ويبدأ دور المجموعات في منطقة غرب آسيا في العاشر من مايو المقبل على أن يصل الى نهايته في 26 منه.



ويشارك في دور المجموعات 40 ناديا تم تقسيمها على 10 مجموعات بين الغرب والشرق، وقد حسمت حتى الآن هوية 33 ناديا، ينضم إليها 7 أندية من الأدوار التمهيدية.



ويتأهل إلى دور الـ 16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة إلى جانب أفضل 3 أندية تحل ثانية في كل من المنطقتين.



وتشهد البطولة هذا العام المشاركة الأولى لـ 4 أندية، وهي في منطقة الغرب الفيصلي السعودي، آهال التركمانستاني ومومباي سيتي بطل دوري السوبر الهندي، وفي منطقة الشرق ملبورن سيتي الأسترالي.



وبحسب القرعة، ضمت المجموعة الثانية لمنطقة غرب القارة الجزيرة الإماراتي والشباب السعودي ومومباي والقوة الجوية العراقي، في حين ضمت المجموعة الثالثة كلا من فولاد خوزستان الإيراني وشباب الأهلي دبي الإماراتي وآهال والغرافة القطري.



وجاء الدحيل القطري في المجموعة الرابعة إلى جانب سيباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي والمتأهل من الدور التمهيدي بين التعاون السعودي والجيش السوري، في حين يلعب مواطنه السد بطل 2011 في المجموعة الخامسة بمواجهة الفيصلي السعودي والوحدات الأردني والفائز في الدور التمهيدي بين بني ياس الإماراتي وناساف كارشي الأوزبكي.



وفي منطقة الشرق، وقع أوراوا ريد دايموندز الياباني في المجموعة السادسة إلى جانب شاندونغ تايشان الصيني وليون سيتي السنغافوري ومتأهل من الدور التمهيدي، فيما يلعب جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بالمجموعة الثامنة بمواجهة يوكوهاما مارينوس الياباني وهوانغ انه غيا لاي الفيتنامي ومتأهل من الدور التمهيدي.