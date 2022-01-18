أحال رجال سرية المهام الخاصة مواطنا في العقد السادس من عمره إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عقب ضبطه في منطقة المهبولة والعثور بحوزته على كوكتيل من المواد المخدرة عبارة عن حشيش وشبو وحبوب متنوعة.



وقال مصدر أمني إن دورية اشتبهت في مركبة يقودها شخص يبدو في حالة غير طبيعية، وعليه طلب رجال الأمن من قائد السيارة التوقف، وبعد محاولات للمراوغة والهرب جرى ضبطه وثبت لرجال الأمن أنه في حالة غير طبيعية، وبتفتيشه عثر معه على كميات متفاوتة من مخدري الشبو والحشيش وحبوب كابتي وترامادول، وبالاستعلام عنه تبين أنه من أرباب السوابق في تعاطي المخدرات وحيازتها.