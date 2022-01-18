أمير زكي



أعلنت وزارة الداخلية امس ان الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكنت من ضبط مقيم من جنسية عربية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة. وقالت الوزارة انه بتفتيش مسكنه تم العثور على نحو 1 كيلو من مادة الشبو وميزان إلكتروني حساس.

وبمواجهة المتهم أقر واعترف بأنه يعمل لحساب أحد تجار المخدرات من جنسيته وأن شريكه تم إبعاده عن البلاد قضائيا، حيث يتلقى منه التعليمات ويقوم بترويج المواد المخدرة نظير مبالغ مالية، كما اعترف بوجود كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبإرشاد منه تم العثور على 3 مطفآت حريق مخبأ بداخلها بطريقة سرية نحو 21 كيلو من مادة الشبو، علما أن القيمة السوقية للمضبوطات تفوق مبلغ ربع مليون دينار.

وقال مصدر امني ان المتهم هو وافد سوري وقد أغري براتب شهري قدره 2000 دينار من قبل مواطنه وكذلك بإيجار شهري لشقة وشراء مركبة له وبدل للمركبة ايضا.