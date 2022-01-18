افتتح وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي المخيم الربيعي السنوي لنزيلات إدارة السجن المركزي والذي يعد تعزيزا للجانب الاجتماعي في رعاية النزلاء والنزيلات داخل المؤسسات الإصلاحية.



وأعرب اللواء طلال معرفي عن شكره وتقديره لجهود القائمين على هذا النشاط، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لتأدية رسالتهم الإنسانية تجاه النزيلات في إطار حرص الكويت على الالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.



وأكد أن الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية تسعى جاهدة إلى إظهار الوجه الحضاري للكويت من خلال تطبيق كل المعايير الدولية في تقديم خدمات مميزة للنزلاء والنزيلات، وذلك وفق توجيهات القيادة العليا لوزارة الداخلية.



وأضاف أن إدارات وأقسام قطاع المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية في تواصل دائم ومتابعة مستمرة للارتقاء بمنهج رعاية النزلاء والنزيلات ومد يد العون لهم من أجل إعادة دمجهم في المجتمع.



وأكدت الوزارة في بيان لها ان المخيم يأتي ضمن حرص المؤسسة الأمنية على مراعاة الجوانب الإنسانية لنزيلات المؤسسات الإصلاحية ووفق المبادئ والحقوق والواجبات الخاصة بحقوق الإنسان.