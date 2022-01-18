شهد سوق العمل في بريطانيا نموا قويا رغم زيادة الإصابات بفيروس كورونا أواخر العام الماضي، مع ارتفاع أعداد الوظائف الشاغرة إلى مستوى قياسي بلغ 25ر1 مليون وظيفة في الربع الأخير من العام المالي الجاري، وانخفاض البطالة على نحو غير متوقع.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أظهرت اليوم الثلاثاء أن عدد المدرجين في جداول رواتب الشركات ارتفع بمقدار 184 ألف شخص في كانون الأول/ديسمبر، بوتيرة أقوى من المتوقع.

كان معدل البطالة في بريطانيا انخفض إلى 1ر4% في الربع الثالث، المنتهي في تشرين الثاني/نوفمبر، وهي أفضل نسبة منذ حزيران/يونيو .2020

وتشير البيانات مجتمعة إلى قوة الاقتصاد التي قد تشجع بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني) على الاستمرار في التركيز على التضخم.

ورفع صانعو السياسة لدى البنك المركزي أسعار الفائدة الشهر الماضي، وكانت تلك المرة الأولى خلال الوباء، ويتوقع المستثمرون خطوة أخرى خلال اجتماع مقبل في 3 شباط/فبراير، حيث يهدد التضخم بتجاوز معدل 6% هذا العام، أي ثلاثة أضعاف المستهدف.

وقال يائيل سيلفين، كبير خبراء الاقتصاد لدى شركة "كيه.بي.إم.جي بريطانيا" للمحاسبة والاستشارات: "على افتراض رفع القيود (المرتبطة بالوباء) قريبا، ربما الأسبوع المقبل، يمكن أن يصبح سوق العمل أكثر نشاطا، ما يثبت صحة موقف بنك إنجلترا المتشدد قبل عيد الميلاد (الكريسماس)".