سجلت العديد من دول العالم ارتفاعات قياسية في الاصابات بفيروس كورونا المستجد وخصوصا النسخة المتحورة «اوميكرون». وأعلنت ألمانيا أمس تسجيل ارتفاع قياسي جديد في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في ظل خروج مظاهرات حاشدة ضد إلزامية التطعيم وإجراءات الاغلاق. وقال المعهد الحكومي المختص في رصد الوباء «روبرت كوخ» ان المستشفيات في 16 ولاية ألمانية سجلت أمس 74 الف إصابة جديدة و405 حالات وفاة ما يعني ارتفاعا بنسبة 100% تقريبا مقارنة بأول من أمس.



وقالت الشرطة الألمانية في تقرير ان عشرات آلاف المواطنين خرجوا مساء أول من أمس في عدة ولايات ألمانية للتظاهر ضد الإجراءات لاسيما في ولايات شرقية مثل تورنغن وساكسونيا أنهالت ولكن أيضا في ولايات غربية مثل بافاريا في الجنوب وشمال اراين وستفاليا في أقصى الغرب. كما سجلت أستراليا أمس أكبر عدد وفيات منذ بدء الجائحة، إذ يواصل انتشار السلالة أوميكرون سريعة العدوى رفع معدلات نقل المصابين للمستشفيات إلى مستويات قياسية، حتى مع تراجع الإصابات اليومية بشكل طفيف. وأظهرت بيانات رسمية أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في المجمل حتى وقت متأخر من صباح أمس بولايات نيو ساوث ويلز وفيكتوريا وكوينزلاند، وهي الولايات الأسترالية الأكثر اكتظاظا بالسكان، مما يتجاوز الرقم القياسي السابق البالغ 57 حالة المسجل يوم الخميس الماضي.



بدورها، اعلنت رومانيا تسجيل 16760 إصابة جديدة، أي بما يزيد على ضعف الإصابات في اليوم، وهذه أكبر زيادة تسجلها في يوم واحد منذ أكتوبر وسط تفشي سلالة أوميكرون.



إلى ذلك، نفى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس اتهام مستشاره السابق له بأنه كذب على البرلمان بشأن حفل أقيم أثناء إجراءات الإغلاق الخاصة بـ «كوفيد-19»، قائلا إن أحدا لم يحذره من أن التجمع يخالف التدابير المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.



وقال جونسون الصحافيين ردا على سؤال إذا كان كذب على الشعب والبرلمان «لا».



أما الصين، فقد دعت مواطنيها إلى استخدام الكمامات والقفازات عند فتح رسائل البريد، خاصة تلك الواردة من الخارج، بعدما قالت السلطات إن أول حالة إصابة بسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا رصدت في بكين ربما نجمت عن طرد قادم من كندا، وقال مسؤولو الصحة إن شخصا رصدت إصابته بالمتحور أوميكرون فتح طردا قادما من كندا مرورا بالولايات المتحدة وهونغ كونغ وإنه «لا يمكن استبعاد» انتقال العدوى عبر الطرد. وأمر البريد الصيني موظفيه بأن يعقموا بشكل منهجي البريد الذي يصل من الخارج، وقالت انه سيتم من الآن وصاعدا فرز البريد الداخلي بهدف تجنب أي مخاطر إصابة مصدرها البريد الدولي.