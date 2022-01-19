توغلت الآليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي امس شمال قطاع غزة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا). وقالت «وفا» ان تسع آليات عسكرية إسرائيلية توغلت شمال بيت لاهيا وقامت بأعمال تمشيط وتخريب في المكان، مشيرة إلى أن سبع آليات أخرى توغلت شرق بلدة خزاعة شرق محافظة خان يونس جنوب القطاع، وقامت بأعمال مماثلة.



من جهة أخرى، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة، في عدة قرى بمنطقة النقب داخل أراضي عام 1948، على خلفية التظاهرات والاحتجاجات التي شهدتها المنطقة في أعقاب تصدي أهالي قرية سعوة الأطرش، لتجريف أراضيهم من قبل الاحتلال، بهدف الاستيلاء عليها. وطالت الاعتقالات أكثر من 40 شخصا أغلبهم قصر، وتركزت في قرى: تل السبع والزرنوق وشقيب السلام، ومناطق أخرى في النقب، واقتحمت القوات الإسرائيلية هذه القرى وداهمت عددا من منازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها قبل أن تعتقل العشرات.



الى ذلك، طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإفراج عن أسير فلسطيني مريض معتقل منذ عام 2002، محملا إسرائيل المسؤولية عن حياته.



وحث عباس، في بيان نشرته وكالة «وفا»، المنظمات الحقوقية والدولية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل والضغط على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عن الأسير ناصر أبوحميد، الذي يعاني من وضع صحي حرج للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.