عماد أمان: تقليل مدة الدورة التدريبية إلى شهرين وعمل خطة تدريبية شاملة للوصول إلى جيل من الشباب الواعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم



عبدالهادي العجمي



احتفلت هيئة الخدمة الوطنية العسكرية صباح امس بتخريج كوكبة من المجندين الدفعة 49 وضمت 1152 مجندا بعد اجتيازهم بنجاح برنامج التدريب النظري والعملي والانضباط العسكري.



وأعرب رئيس الهيئة اللواء الركن عماد أمان في تصريح للصحافيين على هامش الحفل عن الفخر والتقدير بالشباب الكويتي المجندين دفعة (49) الذين التحقوا بالخدمة العاملة لمدة شهرين في مختلف المعاهد العسكرية.



وأوضح اللواء أمان الاستراتيجية الجديدة التي وضعت بمباركة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي وتوجيهات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد الصالح الصباح بمبادرة فكرة عدم المبيت في المعسكرات وتقليل مدة الدورة التدريبية إلى شهرين وعمل خطة تدريبية شاملة بعدها وصولا إلى جيل من الشباب الكويتيين الواعين للمسؤولية الملقاة على عاتقهم بخدمة المؤسسة العسكرية ومؤسسات الدولة المختلفة.



ودعا أمان المجندين الخريجين إلى ضرورة الالتزام بمدة الخدمة العامة البالغة 10 أشهر والتي سوف يمضونها في اللواء (الخدمة الوطنية 11)، مشيرا إلى أن المجندين اكتسبوا خلال هذه الدورة التدريبية جوانب من المعرفة والالتزام والانضباط والتي من شأنها إفادتهم في حياتهم اليومية عموما وفيما يقدمونه من خدمة الوطن من خلال الخدمة الوطنية العسكرية.



واختتم أمان كلمته بتوجيه رسالتين للمجندين، الأولى أنهم من خلال هذه الدورة التدريبية اكتسبوا بعض المعرفة والالتزام والانضباط ولا بد ان يستفيدوا منها في حياتهم اليومية بشكل عام، وليعلموا ان وطنهم وأهلهم فخورون بهم لما يقدمونه من خدمة لهذا الوطن من خلال الخدمة الوطنية العسكرية.



أما الرسالة الثانية فأوصاهم بتقوى الله عزو وجل ووضع الوطن وأمنه في أعينهم من خلال التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ الظواهر السلبية التي لا تخدم المجتمع.



من جهته، قال آمر المدرسة الوسطى في معهد التدريب في الخدمة الوطنية العقيد الركن محمد غربي دحل إن الدفعة 49 مجندين هي أول دفعة في النظام الجديد، حيث بلغت مدة الدورة شهرين فقط واعتمدت على عدم المبيت، ولذلك كان عدد المجندين 1152 مجندا موزعين على 5 معاهد في الشمال والجنوب، بالإضافة إلى المعهد الأساسي وهو الخدمة الوطنية العسكرية.



وأضاف ان التخريج كان ناجحا، والتدريب كان موفقا من الجميع، واتسم المجندون بالالتزام والجدية والحماس والانضباط العسكري.



وأوضح ان المجندين اجتازوا عدة دورات، منها القانون العسكري والالتزام والانضباط العسكري، فضلا عن التمارين العسكرية بما فيها الرماية.