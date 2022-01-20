استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر، صباح أمس بمبنى «الغرفة»، سفير المملكة العربية السعودية لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود، وذلك بحضور مدير عام «الغرفة» رباح عبدالرحمن الرباح.



وفي بداية اللقاء، رحب الصقر بالسفير مشيدا بالعلاقات الثنائية المميزة مع المملكة الشقيقة، مؤكدا على أن البلدين يتمتعان بإمكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري، حيث الروابط الأخوية التي تجمعهما تحتم بذل مزيد من الجهود في سبيل تحقيق الاهداف الاقتصادية المرجوة.



كما تطرق الصقر إلى الملتقى الاقتصادي الكويتي - السعودي، الذي عقد على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع إلى الكويت، وذلك برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان والوفد الاقتصادي المرافق في 20 ديسمبر 2021.



وقد لاقى هذا الملتقى نجاحا باهرا، بحضور عدد كبير من المهتمين من مجتمع الأعمال الكويتي، الذي اطلع على التجربة السعودية الحديثة والنقلة النوعية التي حصلت بكافة المجالات لاسيما الاقتصادية، وتخلله توقيع اتفاقيات شراكة بين شركات كويتية وسعودية.



وفي هذا السياق، أكد الصقر أن تجربة المملكة الاقتصادية تعد مثالا نموذجيا يحتذى، معربا عن أمله في بذل مزيد الجهود المشتركة وإقامة الفعاليات التي من شأنها أن تعزز الروابط الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.



من جانبه، تقدم السفير السعودي لدى الكويت بالشكر للغرفة على الدور المهم الذي تقوم به لتطوير العلاقات التجارية بين البلدين، حيث أعرب عن أمله في أن يتم استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وإقامة شراكات استراتيجية بين قطاعي الأعمال السعودي والكويتي لما تشهده المملكة من انفتاح وتطور، مشيدا بالجهود التي تقوم بها حكومة بلاده في سبيل تسهيل الدخول للسوق السعودية لجذب المستثمرين الخليجيين والأجانب لتفتح آفاقا اقتصادية جديدة.