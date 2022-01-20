أسامة أبوالسعود



مع انطلاق موسم الربيع وما يليه من احتفالات وطنية، قام متحف بيت العثمان بافتتاح قرية نقرة العثمان في منطقة حولي والتي تضم بين جوانبها الفريج القديم وجانبا من السوق القديم بشكله المعماري والتراثي المميز، وذلك لكي تكتمل الصورة أمام زائر المتحف وليضم بين جوانبه الأشكال المختلفة للتراث الكويتي من ثقافة وفنون ومبان معمارية توثق تطور العمارة في الكويت، بالإضافة إلى وجود أنشطة ترفيهية وألعاب شعبية للأطفال.



وقد افتتحت القرية مساء أمس الأول، وسط حضور كبير من رواد متحف بيت العثمان وعشاق التاريخ الكويتي الأصيل، لتكون مزارا مميزا من أهل الكويت والمقيمين على أرضها الطيبة ليستمتعوا بجولة مميزة في عبق التاريخ الكويتي بجماله وأصالته.



وفي تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، قال رئيس مركز عبدالله عبداللطيف العثمان التراثي أنور الرفاعي: «نحن اليوم في قرية نقرة العثمان، وقد سميت بهذا الاسم نسبة إلى وجود بيت المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في هذا المكان، وكان يطلق عليها النقرة نظرا لوجود الحفرة في الأرض يتجمع فيها الماء الصالح للشرب، فتكون نقرة والبيت الملاصق لها يسمى باسمها، فتسمى نقرة بيت العثمان او كمثال نقرة الحداد أو نقرة الطواري في منطقة حولي».



وتابع الرفاعي قائلا: «آل فريق الموروث الكويتي في متحف بيت العثمان على الحفاظ على التراث الكويتي بشتى أشكاله، وارتأى ان يعمل حيا قديما مشابها للأحياء الكويتية القديمة في العمارة من حيث البيوت والمحلات أو المقاهي والساحات الرملية ومكان لعب الأطفال وكل ما يتعلق بالبيت الكويتي والفريج الكويتي وان يصبح نموذجا حيا لما كان عليه الفريح الكويتي بالماضي».



وأضاف: «بالإضافة الى وجود بائعين لبيع الأكلات القديمة مثل الباجيلا والنخي والرهش وخبز رقاق وبعض الأشياء التي تصاحب هذا النشاط».



وأضاف قائلا: «هناك إقبال متميز ولله الحمد منذ الساعة الأولى لافتتاح القرية، وهي مستمرة في أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع في الفترة المسائية من الساعة 4 الى 9 مساء لتكون عبرة لأبناء هذا الجيل ليرى كيف كان يعيش الآباء والأجداد في الماضي في هذه البيوت والأحياء البسيطة».



وختم الرفاعي بقوله: قرية نقرة العثمان هي نموذج للحياة في الكويت القديمة، ومركز العمل التطوعي أخذ على عاتقه الحفاظ على كل ما يتعلق بالتراث الكويتي سواء كان في متحف بيت العثمان او غيره، شاكرين حسن زيارة «الأنباء» إلى هذا الموقع.