مبارك التنيب



أحيل ملف قضية سلب مركبة وافد مصري بالإكراه في منطقة حولي إلى النيابة دون الجزم بأن الموقوف على متن المركبة هو من ارتكب واقعة السرقة بالإكراه، وأيضا دون تحديد أي معلومات مفيدة أو ذات شأن عن هوية الشخص الذي زعم أنه قام باستعارتها منه، فيما لم يجزم المجني عليه بأن من ضبط يقود سيارته من بين المشاركين في سلبه.



وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم 65/2021 وضبط المركبة والمتهم، قال مصدر امني إن وافدا مصريا من مواليد 1985 قال ان شخصين مجهولين اجبراه على التوقف وضرباه وسلبا مركبته اليابانية موديل 2020 بالإكراه خلال تواجده في منطقة حولي وذلك نهاية العام الماضي 2021.



وأضاف المصدر: يوم الخميس الماضي الموافق 13 يناير وخلال قيام رجال امن مخفر السالمية فجرا بحملة أمنية تم رصد المركبة المبلغ عن سرقتها وضبط بداخلها مواطن عثر بحوزته على مواد مخدرة وكان في حالة تعاط ليتم التحقيق معه، وعليه قام مخفر السالمية بإحالة المتهم والمضبوطات من المواد المخدرة الى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، والأخيرة إحالته الى السجن المركزي على ذمة قضية حيازة وتعاطي مواد مخدرة.



وأردف المصدر بالقول: جرى إخطار رجال مباحث حولي بأن المركبة ضبطت مع متعاط أحيل الى مكافحة المخدرات وعليه تواصل رجال مباحث حولي مع «المكافحة» ليتم إخطارهم بأن المطلوب التحقيق معه في قضية السرقة متواجد في السجن المركزي ليتم استدعاؤه للتحقيق داخل مقر مباحث حولي، حيث زعم المتهم ان المركبة التي ضبطت بحوزته لا يعلم أنها مسروقة وأنه استعارها لبعض الوقت من صديق (حدد اسمه الأول) ولا يعرف مكان سكنه أو حتى رقم هاتف، كما لا يعرف أي معلومات أخرى عن فاعل الخير أو كيف كان سيعيد المركبة إليه.