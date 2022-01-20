شاركت الجمعية الكويتية للحماية من أخطار الحريق في معرض انترسك 2022 المقام في مركز دبي التجاري العالمي، والذي يعتبر حدثا عالميا في مجال خدمات الطوارئ والأمن والسلامة، ويشكل حلقة وصل مهمة بين خبراء القطاع وأصحاب المصلحة المتخصصين.



وأوضح نائب رئيس مجلس الإدارة حسام الكليب أن هذه المشاركة في معرض «انترسك» الدولي الذي يعد منصة مهمة للاطلاع على التجارب العالمية الناجحة في مجال مكافحة الحرائق والتوعية المجتمعية بأخطار الحريق، وان الجمعية حريصة على المشاركة في مثل هذه المعارض الكبيرة المهمة لتبادل الخبرات في مجال الأمن والسلامة.



كما ذكر الكليب أن الجمعية عقدت على هامش المشاركة عدة اجتماعات مع منظمات دولية متخصصة في الحماية المدنية، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الوقاية ومكافحة الحرائق وتبادل الخبرات في هذا المجال.



واكد الكليب أن الجمعية هي «مبادرة فريدة من نوعها» في منطقة الخليج العربي كونها الأولى التي تعنى بتوعية المجتمع بشكل مباشر وتوجيهه نحو أفضل الحلول في الوقاية من الحرائق ومواجهتها، وتأسست الجمعية بقرار وزاري عام 2014 وهدفها القيام بنشر الوعي والأبحاث المتعلقة بمكافحة الحرائق وكيفية الوقاية منها وتضم خبرات كويتية واسعة في هذا المجال.