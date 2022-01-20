أعلن الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، نيته زيارة سورية قريبا، «للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته»، بما وصفه بـ«جو السلام والاستقرار» الذي تمكنت من الوصول إليه بعد موجات «العدوان الإرهابي» عليها، وفق تعبيره.



حديث مادورو جاء خلال تقليده للسفير السوري في فنزويلا خليل بيطار، وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى «فرنسيسكو دي ميرندا»، بمناسبة انتهاء مهامه، وفق ما نقلته الوكالة السورية للأنباء «سانا».



وقال مادورو «نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري، ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية».



كما أشاد بما اعتبرها «شجاعة السيد الرئيس بشار الأسد»، مضيفا «ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأميركي، وأنه حقق النصر بفضل مساعدة حلفائه، مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للامبريالية، وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي».



وتناول مادورو في معرض حديثه قضية إعادة الأعمار في سورية، والتي يربطها المجتمع الدولي بالتوصل لحل سياسي، مطالبا بـ«احترام حق سورية في إعادة الإعمار وتحقيق الازدهار».