مع تعمق المنخفض الجوي الذي يضرب معظم الأراضي السورية مصحوبا بأمطار غزيرة وهطولات ثلجية، انخفضت درجات الحرارة إلى ما تحت الصفر، وأغلقت جميع الموانئ البحرية، وقطعت العديد من الطرق وتعطلت امتحانات الجامعات والمعاهد في بعض المدن، لكن الضحية الأكبر كانوا النازحين في الشمال الذين يقطنون خياما لا تدفئ من برد ولا تحمي من ثلج.



إذ انهارت المئات من خيام النازحين بمناطق شمال سورية بالقرب من الحدود التركية وبات أصحابها في العراء او اضطروا للنزوح إلى مخيمات أخرى.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ» عن أحد عناصر الدفاع المدني السوري التابع للمعارضة: إن الأوضاع في مخيمات النازحين عصيبة جدا جراء موجة صقيع وبرد تعرض لها مئات الأطفال والنساء وكبار السن وسط إمكانيات بسيطة.



وبين أن أكثر المخيمات تضررا في مناطق ريف إدلب الشمالي الشرقي وعفرين واعزاز بريف حلب الشمالي، حيث انهارت عشرات الخيام جراء الثلوج وغرقت أخرى بمياه الأمطار وتحول بعضها إلى مستنقعات.



وأعلنت منظمة «منسقو استجابة سورية» في بيان أمس إن عدد المخيمات المتضررة بشكل أولي نتيجة هطول الأمطار خلال 24 ساعة الماضية بلغ 47 مخيما منتشرة في مناطق شمال غرب سورية، لافتة إلى تضرر 250 خيمة أغلبها في مناطق ريف حلب الشمالي. وقال الدفاع المدني السوري «الخوذ البيضاء» إن الثلوج حاصرت مخيم عرب ويران العشوائي في ريف عفرين شمالي حلب، وان فرقه استجابت لنداءات المدنيين وفتحت الطريق إليه وأزالت الأشجار التي انكسرت وسقطت على الخيام.



وأضاف الفريق أن مئات الخيام غرقت في منطقة أطمة، بالقرب من الحدود التركية، إثر غزارة الأمطار وكثافة الثلوج.



وأفاد موقع عنب بلدي بأن مخيم «أورينت» في قرية أطمة شمالي إدلب، شهد منذ صباح أمس، حركة نزوح لعدد كبير من قاطنيه، جراء غرق خيامهم ومنازلهم في المخيم، إثر تساقط الثلوج والأمطار.



ويعيش أكثر من مليون ونصف شخص نازحين في أكثر من 1200 مخيم بمناطق ريفي حلب وادلب شمال سورية وسط ظروف إنسانية صعبة، وتتعرض تلك المخيمات في كل عام إلى غرق بسبب الأمطار والثلوج.



ويعيش أغلب النازحين في مخيمات لا تتوافر فيها متطلبات التدفئة، إضافة إلى قدم الخيم وتلف الكثير منها نتيجة العوامل الجوية المختلفة، ما يزيد المخاوف من إصابة العديد من الأطفال وكبار السن في المخيمات بنزلات البرد، وظهور أعراض صدرية وجلدية عليهم.



وتعتبر 85% من مخيمات الشمال السوري أقدم من عمرها المتوقع وأكثر عرضة للتلف، وأقل مقاومة للظروف الجوية، بحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، في أكتوبر 2021.