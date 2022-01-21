عبدالعزيز الفضلي



حققت الكويت، ممثلة بوزارة التربية، إنجازا تعليميا جديدا، حيث فازت بـ 5 جوائز في الدورة الـ 24 لجائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز.

وقال منسق الجائزة لدى الكويت مدير منطقة الأحمدي التعليمية منصور الديحاني في تصريح صحافي إن أبناء الكويت ولله الحمد فازوا بـ 5 جوائز في الدورة، مشيرا إلى انه من فئة المعلم فاز بدر ناصر ومريم الشمري وفئة الطالب المتميز حسين الصايغ ومنى السعيدي، كما فازت مدرسة أروى بنت عبدالمطلب المتوسطة كمدرسة متميزة.

ورفع الديحاني هذا الإنجاز إلى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، مشيدا في الوقت نفسه بمتابعة وزير التربية د.علي المضف ووكيل الوزارة د.علي اليعقوب والوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد مشرف عام الجائزة واهتمامهم وتوفير سبل النجاح لأبنائنا.