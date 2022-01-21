نظم قسم الكمبيوتر في المعهد العالي للاتصالات والملاحة ورشة تدريبية لجهات سوق العمل حضرها ممثلون عن بعض الجهات والمؤسسات الحكومية والتي تهدف إلى تعزيز التعاون مع جهات سوق العمل بقطاعيه الحكومي والخاص.



وخلال الورشة تم شرح البرامج والمقررات التدريبية التي يقدمها القسم وأخذ بعض الملاحظات والتوصيات بشأن تطويرها وتصميم محتواها بما يتلاءم مع المستجدات والتطورات في سوق العمل بشكل خاص وقطاع التكنولوجيا الحديثة بشكل عام.



ومن البرامج التي تمت مناقشتها في الورشة:



برنامج كمبيوتر ج للفصل الأول والثاني.



برنامج صيانة حاسب آلي (فصل ثالث ورابع).



برنامج شبكات حاسب آلي (فصل ثالث ورابع).



برنامج صياغة حاسب آلي (فصل ثالث ورابع).



برنامج أمن المعلومات (الأمن السيبراني) (فصل ثالث ورابع).



حضر الورشة مدير المعهد (بالإنابة) أ. عباس السماك ومساعد نائب المدير العام لقطاع التدريب م. ادريس الكندري ممثلا عن إدارة تنسيق التدريب. واختتمت الورشة بجولة تفقدية لمرافق المعهد ومعامل القسم وتوزيع شهادات الشكر والتقدير على الحضور.