عبدالعزيز الفضلي



خلال 3 ساعات وربع الساعة، أدى طلبة الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي أمس امتحان مادة اللغة الانجليزية، بينما قدم طلاب التعليم الديني اختبار الاجتماعيات وسط إجراءات صحية مشددة قامت بها لجان الاختبارات المختلفة.



وانقسم الطلبة حول مستوى أسئلة اللغة الإنجليزية فمنهم من أكد صعوبتها، وآخرون قالوا إنها جاءت سهلة جدا.



وقال الطالب محمد المطيري من القسم الأدبي إن الامتحان به صعوبة ولكن لله الحمد «الأمور عدت»، مشيرا إلى أن الشيء الغريب ان المشرفين في اللجان قاموا بقراءة أسئلة اختبار «الإنجليزية» ولم يقرأوا «الفرنسية».



بدوره، أكد الطالب محمد السعيد ان الاختبار كان سهلا وصعبا على الطالب الذي لم يدرس، وقدمنا الاختبار وفقا للاشتراطات الصحية والإدارة لم تقصر معنا، واتفق معه في الرأي زميله حسن الكندري من القسم العلمي قائلا: امتحان اللغة الانجليزية «سهالات» ولم أواجه اي صعوبة فيه ولله الحمد، معربا عن بالغ شكره للدور الذي تقوم به الإدارة المدرسية.



من جانبه، أوضح الطالب عبدالله المطيري من القسم العلمي ان الاختبار كان صعبا جدا ولا توجد أي مساعدة من اللجنة، وكان من المفترض مساعدتنا وتوضيح الأسئلة لنا، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح.



من جهته، ذكر الموجه الفني لمادة الأحياء حمد الرشيدي أنه تم الانتهاء من أداء اختبار مادة الأحياء لطلبة القسم العلمي، موضحا أن عدد لجان التصحيح 160 لجنة موزعة على 6 فرق عمل حيث يشرف على جميع هذه الفرق جهاز التوجيه الفني للعلوم ويجري حاليا العمل على تصحيح ومراجعة الاختبار بمراعاة الإجراءات الصحية داخل اللجان.



من جهته، ذكر الموجه الفني لمادة الاجتماعيات بمنطقة العاصمة التعليمية وعضو لجنة تقدير الدرجات لمادة الفلسفة يعقوب العنزي ان طلبة الصف الثاني عشر من القسم الأدبي أدوا مادة الفلسفة ولم ترد إلينا اتصالات او ملاحظات أثناء سير الاختبار مما يعكس وضوح الأسئلة ومباشرتها وان الاختبار جاء في مستوى الطالب حيث تم إعداده وفق جدول المواصفات وحسب الأطر التي حددها التوجيه الفني العام للاجتماعيات.



وأضاف: تم البدء بعملية التصحيح مساء أمس، حيث بلغ عدد لجان التصحيح 40 لجنة فرعية موزعة على لجنتين رئيسيتين لجنة للمعلمين ولجنة للمعلمات مع مراعاة الاشتراطات الصحية من تباعد ولبس الكمامة وتوفير المعقمات.



من جانبه، أشار مدير ثانوية فهد السالم للبنين بمنطقة حولي التعليمية طالب المولي إلى حرص إدارة الثانوية بعمل الاستعدادات اللازمة للاختبارات النهائية لطلبة الصف الثاني عشر لاختبار مادة اللغة الانجليزية.



وأوضح المولى أن لجان الاختبار تتكون من 14 لجنة لطلبة القسم العلمي تشمل 143 طالبا و12 لجنة للقسم الأدبي تتضمن 88 طالبا، لافتا إلى قيام إدارة المدرسة بعمل دروس تقوية للطلبة قبل البدء بالاختبارات النهائية من خلال اللجان الخاصة ببرامج التقوية التي تقيمها منطقة حولي التعليمية، مؤكدا بذلك على حسن سير عملية أداء الاختبارات بتعاون المعلمين والإداريين باللجان مع اتباع الاشتراطات واللوائح الصحية والتباعد الجسدي الموصى بها من قبل وزارة الصحة.