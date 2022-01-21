أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية سيطرتها الكاملة على حريق محدود نشب فجر اليوم الجمعة في جانب من الخط الناقل للفحم البترولي بمنطقة الشعيبة الصناعية "لم يسفر عن وقوع أي إصابات".



وقال نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والتجارية المتحدث الرسمي باسم الشركة عاهد الخريف في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الحريق الذي تم التعامل معه من قبل فريق الإطفاء التابع للشركة أدى إلى إيقاف تصدير مادة الفحم البترولي مؤقتا لحين التأكد من سلامة الموقع وتقييم حالة الخط وإعادة تأهيله.



وذكر الخريف أن استئناف علميات التصدير عبر هذا الخط سيتم بعد إجراء الإصلاحات اللازمة.