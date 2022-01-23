أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 493107.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند لـ «كونا» إنه تم تسجيل 4991 حالة شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 446128، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.52%.



وأوضح السند أنه تم تسجيل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2485 حالة.



وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 58 حالة، في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 44494 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد- 19) إلى 330.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 26836 ليصبح مجموع الفحوصات 6634114، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 15.5%.