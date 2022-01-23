عبدالكريم العبدالله



تعد وزارة الصحة حاليا برنامج «عمل» لتلافي الملاحظات الواردة من الجهات الرقابية، وأبلغت الوزارة جميع قطاعاتها بتزويدها بجميع المعوقات التي تواجهها، وتتسبب في ملاحظات الجهات الرقابية لإعداد برنامج عمل لتلافيها.



وطلبت وزارة الصحة من جميع قطاعاتها تجهيز الدورة المستندية للإجراءات والمعاملات التي تختص بها جميع الإدارات في القطاعات.



وذكرت مصــادر صحيــــة مطلعة في تصريـــح خاص لـ «الأنباء» أن هناك سلسلة من الاجتماعات سيتم عقدها مع مختلف القطاعات بالوزارة لمناقشة المعوقات والإجراءات الكفيلة بتذليل تلك المعوقات وعدم تكرار ملاحظات الجهات الرقابية.