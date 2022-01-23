حنان عبدالمعبود



كشفت آخر احصائيات مراقبة الإحصاءات الصحية والحيوية بالمركز الوطني للمعلومات الصحية 2020 أن اجمالي النفقات لوزارة الصحة بلغ 477 مليون دينار تقريبا، وبالتحديد 476966877 دينارا، جاءت موزعة بين أدوية 293617768 دينارا، ومستهلكات 96386199 دينارا، ومختبرات 50650005 دنانير، وأجهزة 36312905 دنانير.



زيارات ومراجعة العيادات



وذكرت الاحصايئات أن عدد الزيارات بالعيادات الخارجية في مستشفيات وزارة الصحة بلغ 1951055 زيارة خلال العام، حيث بلغ متوسط الزيارات اليومية 13094 زيارة، حيث كان متوسط الزيارات لكل فرد في السنة 0.4%.



دخول المستشفيات



كما أظهرت الاحصائيات أن من أهم الأسباب للتنويم في مستشفيات وزارة الصحة جاء بالترتيب التالي:



مضاعفات الحمل والولادة والنفاس 17.4%، ثم حالات كورونا بنسبة 11.3%، وبعدها أمراض الجهاز الدوري 9.8%، ثم أمراض الجهاز الهضمي بنسبة 7.6%، وأمراض الجهاز البولي التناسلي 6.9%.



وبينت الإحصائيات أن أسباب الإصابات والتسمم والكسور جاءت بنسبة 6.4%، وأمراض الجهاز التنفسي 5.8%، وأمراض الجهاز العصبي 5.6%، إضافة إلى أسباب غير محددة بنسبة 4.0%، وبعض الحالات التي تنشأ حول الولادة 3.9%، وأسباب أخرى 21.1% حيث بلغ اجمالي المراضة 181554.



العمليات الجراحية



وفيما يختص بالعمليات الجراحية التي أجريت في مستشفيات وزارة الصحة، فقد بلغت عمليات الحوادث 130077 عملية، والعمليات الكبرى 30388 عملية، بينما العمليات المتوسطة 7945، أما العمليات الصغرى فقد بلغت 13669 عملية.



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