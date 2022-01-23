ثامر السليم



فيما أصدرت جامعة الكويت تعميما بإجراء اختبارات الفصل الدراسي الاول النظرية والعلمية حضوريا في كليات الجامعة، تفاوتت الآراء حول هذا التعميم بين مؤيد ورافض، حيث أعرب عدد من الجمعيات الطلابية عن رفضهم لإجراء الاختبارات الحضورية في ظل تزايد اعداد الاصابات بفيروس «كورونا» ووصولها إلى نحو 5 آلاف إصابة يوميا خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بضرورة عقد الاختبارات «عن بعد» حفاظا على سلامة الطلاب والطالبات.



في هذا السياق، طالب أمين صندوق الهيئة الإدارية لجمعية طلبة كلية التربية ثامر المطيري العميد المساعد لشؤون الطلبة بكلية التربية بضرورة عقد الاختبارات الفصلية والنهائية «عن بُعد»، لافتا إلى ان هذا الامر يأتي من اجل الحفاظ على سلامة طلاب وطالبات كلية التربية نظرا للارتفاع الكبير بالإصابات في الفترة الأخيرة وعدم استقرار الوضع الصحي، إضافة إلى ما تشهده الاختبارات من تجمع للطلبة خصوا قبل وبعد الامتحانات حيث يتناقشون بالأسئلة والإجابات فيما بينهم وعادة ما يكون ذلك بشكل متقارب فيما بينهم وهذا قد يؤدي إلى انتقال العدوى إذا ما كان أحدهم مصابا، متمنيا السلامة للجميع.



من جانبه، قال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية طلبة الآداب عبدالله الرشيدي ان ما يشهده العالم أجمع من زيادة معدلات الإصابة بالمتحور الجديد «أوميكرون»، حيث تتضاعف الحالات بصورة يومية، دفعنا الى الطلب من عميد كلية الآداب د.عبدالله الهاجري بضرورة عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي عن طريق الـ «أونلاين»، لافتا الى ان هذا الازدياد أدى إلى وجود حالة من التخوف الشديد لدى الطلبة من التجمعات في حال ما إذا تم عقد الاختبارات في مقر الكلية بالطريقة الاعتيادية لدرجة أن بعضهم أبدى رغيته في حذف الكورس في حال تم عقد الاختبارات بمقر الكلية.



وأشار الرشيدي الى انه انطلاقا من إيماننا الكامل بحرصكم على الحفاظ على سلامة وصحة أبنائكم الطلبة واتباع كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك تجنبا لوقوع أي حالات عدوى، لا قدر الله، بين الطلبة فإننا نتقدم بطلب عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي من خلال الـ «أونلاين».



من جانبه، قال رئيس جمعية العلوم الاجتماعية محمد الظفيري انه منذ بدء الجائحة وحالات الإصابة في ازدياد، مشيرا الى ان ذلك قد ادى إلى ظهور حالة من الخوف الشديد لدى الطلية من التجمعات في حال إذا ما تم عقد الاختبارات بشكل حضوري بمقر الكلية بالطريقة الاعتيادية، لاسيما في ظل اكتشاف حالة إصابة بين الطلبة في الكلية لدرجة ان بعض الطلبة أبدى رغبته في حذف الكورس في حال ثم عقد الاختبارات بمقر الكلية وذلك لاعتبارات صحية.



ولفت الى ان ذلك يأتي انطلاقا من إيماننا الكامل بحرصكم على الحفاظ على سلامة وصحة ابنائنا الطلبة واتباع كل الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك تجنبا لوقوع اي حالات عدوى بين الطلبة، مطالبا بضرورة عقد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الحالي من خلال الـ «أونلاين» حفاظا على السلامة العامة.