عبدالعزيز الفضلي



حددت وزارة التربية 31 الجاري كآخر يوم تسجيل لطلبة المنازل في المرحلة الثانوية، حيث أعلنت بعض المناطق التعليمية ان التسجيل يبدأ من الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهرا.



وتتمثل المستندات المطلوبة للصفين العاشر والحادي عشر في: «آخر شهادة دراسية مع آخر شهادة (نجاح) مصدقة ومعتمدة وصورة عنها وكتاب ترك دراسة مصدق ومعتمد وصورة عنه إضافة الى الجنسية وصورة عنها وشهادة الميلاد وصورة عنها، والبطاقة المدنية وصورة عنها.



أما غير الكويتي فعليه إحضار جواز السفر وصورة عنه وتأشيرة الإقامة مع عدد 3 صور شخصية مقاس 4×6 والبطاقة الأمنية سارية المفعول لغير محددي الجنسية وصورة عنها.



وفيما يتعلق بالصف الثاني عشر فإنه إضافة إلى ما سبق فإن المطلوب آخر شهادتين دراسيتين مصدقتين ومعتمدة (عاشر + حادي عشر) وصورة جواز السفر.