عبدالعزيز الفضلي



يختتم اليوم طلبة القسم العلمي في الثانوية العامة اختباراتهم بمادة الكيمياء، بينما يؤدي طلبة الادبي اختبار «تاريخ العالم الحديث والمعاصر» وسيكون غدا اختبارهم الاخير في «الاحصاء» كما يقدم طلبة التعليم الديني امتحان اللغة العربية ويختتمونها غدا بالقرآن الكريم.

وأعربت مصادر تربوية لـ «الأنباء» عن بالغ سعادتها بقرب انتهاء اختبارات الفصل الدراسي الاول، مشيدة في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها القيادات التربوية والمناطق التعليمية والادارات المدرسية في توفير الاجواء المناسبة لابنائنا الطلبة في تأدية اختباراتهم على اكمل وجه.



وأضافت: لله الحمد الامور سارت على ما يرام وفق الخطة الموضوعة، مثمنة دور وزارة الصحة وحرصها على تزويد العيادات الطبية بأحدث الاجهزة مع توفير ممرضين لمتابعة حالات الطلبة في المدارس.