عادل الشنان



أصدر نائب مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية لشؤون قطاع التنفيذ م.راشد العنزي قرارا بتشكيل لجنة التسلم الابتدائي الجزئي لسكن إمام ومؤذن للمسجد الجامع بمشروع غرب عبدالله المبارك بناء على موافقة المهندس المقيم على مذكرته رقم 2346 بتاريخ 2021/12/2 وبموجب موافقة إدارة مشاريع المنطقة الأولى على رأي ممثل المهندس بالعقد وتقرر تشكيل لجنة التسلم الابتدائي الجزئي للأعمال برئاسة مدير إدارة مشاريع المنطقة الثانية وعضوية كل من مدير إدارة التخطيط ومدير إدارة التصميم ومدير إدارة ضبط الجودة ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام وممثل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ومراقب الأعمال الكهربائية والميكانيكية وممثل المهندس بالعقد وم.محمد أحمد خضير مقررا.



وأشار العنزي إلى انه تدعى اللجنة للاجتماع بمكتب المؤسسة العامة للرعاية السكنية (إدارة مشاريع المنطقة الأولى) الكائنة بمشروع غرب عبدالله المبارك للقيام بالمعاينة الموقعية للأعمال بغرض التسلم الابتدائي الجزئي لتلك الأعمال وأن تقوم اللجنة برفع توصياتها لنائب المدير العام لشؤون التنفيذ للاعتماد ويخطر المتعهد كتابيا بموعد خروج اللجنة، كما تم للجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من العاملين بالمؤسسة لإتمام أعمالها وعلى إدارة الخدمات (قسم الخدمات المساندة) تسهيل مهمة انتقال اللجنة ويجب التوقيع على محضر المعاينة من الأعضاء مباشرة.