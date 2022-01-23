عززت نجاحاتها حتى باتت بين أكبر الشركات بحسب قائمة «فورتشن 500»



أعلنت شركة مجموعة المطوع والقاضي، الوكيل والموزع المعتمد لسيارات «بايك» في الكويت، أن «بايك موتور» باتت أكبر مساهم في شركة «دايملر» الألمانية الشركة الأم لـ «مرسيدس بنز»، بحصة تبلغ 9.98%.



وأشارت «المطوع والقاضي» في بيان لها، إلى أن حصة «بايك» الأكبر في «دايملر بنز» تسلط الضوء على قوة العلامة وحجم استثماراتها الضخم في عالم تصنيع السيارات.



ولفتت إلى أن التعاون بين «بايك موتور» و«دايملر بنز»، يشمل الإنتاج والبحث والتطوير والمبيعات منذ عام 2003، مبينة أن زيادة حصتها في العلامة يعكس الحرص المستمر على زيادة التعاون الثنائي، بما ينعكس إيجابا في توفير موديلات ومركبات جديدة ترضي أذواق جميع العملاء حول العالم.



ويأتي ذلك في وقت تعتبر «بايك موتور» الشريك الرئيسي لـ «دايملر» في الصين، وهي تدير مصانع «مرسيدس بنز» في بكين، ما أدى إلى زيادة حضور سيارات العلامة في السوق الصيني الذي يعتبر أحد أكبر الأسواق حول العالم.



وأكدت «المطوع والقاضي» فخرها بقدرات «بايك» الكبيرة، التي تنعكس في زيادة حصتها في إحدى أكثر العلامات نجاحا وشهرة في قطاع السيارات، وهو ما يؤدي إلى تنويع الخيارات بين أيدي العملاء في جميع فئات المركبات.



من ناحية ثانية، تمتلك «دايملر»، حصة 9.55% في «بايك» المدرجة في هونغ كونغ وحصة 2.46% من «بايك بلوبارك» وهي شركة فرعية للسيارات الكهربائية، إذ بينت أن هذه الشركة تعتبر نموذجا يحتذى به للتعاون الصيني- الألماني منذ ما يقرب العقدين من الزمن.



وتأسست «بايك» في الصين عام 1958، ويقع مقرها الرئيسي في بكين، وقد تطورت لتصبح الآن مجموعة عملاقة خاصة بالسيارات بحيث تغطي عمليات البحث والتطوير، وتصنيع السيارات الكاملة وتصنيع الأجزاء والمكونات، وخدمات وتجارة السيارات، وخدمات التنقل المتكاملة، والتمويل والاستثمار والطيران العام، وقد تم تصنيفها في المرتبة 124 بحسب قائمة «فورتشن 500» خلال العام 2021.



وتعتبر «بايك» من بين المجموعات الخمس الأولى المصنعة للسيارات في الصين والـ 14 على مستوى العالم، ما يظهر نجاح السياسات المعتمدة من قبل قيادتها لتبوؤ أعلى المراتب العالمية في قطاع السيارات.



وسجلت العلامة العديد من الإنجازات على مدار 63 عاما، إذ شهد العام 1958 إنتاج أول سيارة سيدان في الصين من قبل العلامة باسم «جينجانجشان»، في حين شهد العام 1961 تطوير «BJ210/212»، وهي أول مركبة خفيفة للطرق الوعرة في الصين.



كما شهد العام 1966 تطوير الشاحنة الخفيفة «BJ130»، وتم في العام 1983 إنشاء مشروع مشترك لإنتاج السيارات باسم شركة «جيب بكين».



وفي العام 2002 أنشأت «بايك» و«هيونداي» مشروعا مشتركا لإنتاج السيارات باسم «هيونداي بكين»، بينما شهد العام التالي 2003 إعلان «بايك» و«دايملر إيه جي» تأسيس شركة بكين بنز لإنتاج سيارات «مرسيدس بنز».



وحصلت «بايك» في العام 2009 على حق ملكية «SAAB»، في حين تم الإعلان عام 2013 عن تأسيس شركة «بايك روكار» كشركة لخدمة السيارات والتجارة المحدودة.



وواصلت «بايك» نجاحاتها، مع الإعلان عن تأسيس شركة «بايك الدولية» عام 2013، وقد استحوذت في العام 2016 على 35% من شركة «فوجين بنز»، قبل أن تصبح مركبة «BJ80 بكين» في العام 2018 السيارة الرسمية للعرض العسكري للرئيس الصيني شي جين بينغ.



وقامت «بايك» في 2017 أيضا بإنتاج أول سيارة كهربائية بالكامل بالتعاون مع مجموعة «دايملر»، لتحتفي اليوم بمرور 63 عاما من التاريخ الناجح والإنجازات المبهرة على جميع الصعد، والتي تجلت في نيلها المركز 14 عالميا في مجال إنتاج السيارات، والمرتبة 124 في قائمة «فورتشن 500» خلال العام 2021.



وتتسم «بايك» بالعديد من خصائص الجودة الفريدة والحرفية المهنية الاستثنائية، إلى جانب ما اكتسبته من خبرات مستفيضة، نتيجة لشراكتها مع كبرى شركات تصنيع السيارات في العالم بدءا من «ساب» السويدية، و«هيونداي» الكورية، و«مرسيدس‭ ‬بنز» الألمانية‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬.