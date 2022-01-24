مفرح الشمري



من البرامج الجديدة الذي أنتجها تلفزيون الكويت هذا العام برنامج «مع جزيل الشعر»، وهو برنامج شعري اسبوعي لإيمانهم بأن الشعر يسهم في تطوير الذائقة الأدبية والارتقاء بالوعي الثقافي والإنساني في العالم العربي، بالإضافة الى انه يشجع الأجيال الجديدة على تنمية مواهبهم الشعرية في متابعة شعراء كبار يتحدثون عن تجاربهم وكيفية نظم قصائدهم ومشاركتهم في الأمسيات الشعرية الشعبية والدولية.



البرنامج يتصدى لإخراجه محمد حسين المطيري وناصر قاسم، والإعداد يتصدى له زميلان عزيزان لهما باع طويل في الشعر، وهما: خالد المحسن وفايز الزعل، واللذان حققا نجاحا جميلا في برامج الشعر التي تبثها اذاعة الكويت، وهما حاليا يخوضان تجربة جيدة من بدايتها تبشر بالخير بعد ان استضافهما الشاعر المثقف عبدالله علوش الخميس الماضي، والذي كانت اطلالته مختلفة عن اطلالاته السابقة في التلفزيون، حيث إنه قدم نصائح مهمة لمن يكتب الشعر اهمها الثقة بالنفس واختيار الموضوعات المناسبة لشعره، وعدم النظر للآخرين وما يقدمونه، هذه النصائح مفيدة لأجيال الشعر الجدد، أو كما يطلق عليهم البعض «شعراء مواقع التواصل».



البرنامج يقدمه سويد عبيد، الذي كان موفقا في محاورة شاعر بحجم عبدالله علوش، الذي كانت اجاباته وافية وكافية وصريحة لأبعد الحدود، خصوصا بعد مطالبته بعمل برنامج موسمي للشعر في التلفزيون ومهرجان موسمي للشعر في البلاد، لأنه من الفنون التي يجب أن يلتفتوا إليها ويهتمون به.



شكرا المسؤولين في تلفزيون الكويت على اهتمامكم وحرصكم لإيجاد برنامج شعري مختلف الشكل والمضمون، وشكرا لأسرة البرنامج على هذا التميز إخراجيا وإعدادا وتقديما.. عساكم على القوة.