القاهرة - هالة عمران



نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، ما انتشر من أنباء بشأن وقف برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة» خلال الشهر الجاري.



وأوضح المركز الإعلامي - في بيان - أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف برنامج التحويلات النقدية «تكافل وكرامة»، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.



وشددت على انتظام صرف معاشات تكافل وكرامة لكافة المستفيدين بشكل طبيعي على مدار العام طالما تتوافر فيهم جميع شروط الاستحقاق، وذلك عبر منافذ الصرف المختلفة للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، موضحة أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وصل إلى 3.8 ملايين أسرة حتى الآن، بإجمالي 14 مليون مواطن، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار جنيه شهريا، و20 مليار جنيه سنويا، مناشدة المستفيدين من البرنامج حال مواجهة أي مشكلات، يتم تقديم تظلمات على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة عبر الرابط التالي: «https://tk.moss.gov.eg»، أو الاتصال بالخط الساخن 19680.



وفي سياق متصل، فإن شروط الاستهداف لبرنامج «تكافل وكرامة» تتمثل في أن تكون الأسرة المتقدمة لبرنامج «تكافل» لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن السادسة، ويتردد الأطفال والأم على الوحدات الصحية، أو الأسرة لديها أطفال من سن ست سنوات حتى سن الـ 18، على أن يكون الأبناء بمراحل التعليم المختلفة، أو الأسرة لديها أبناء في التعليم فوق المتوسط أو الجامعي، مع عدم وجود زواج مبكر لدى الأسرة، مع تقديم كل المستندات الثبوتية اللازمة للتقدم والتسجيل.