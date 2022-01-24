القاهرة - خديجة حمودة



أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم 13 لسنة 2022 بشأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير.



وتشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون للنظر فيمن يستحق العفو وفقا لأحكام هذا القرار.



نشر القرار في الجريدة الرسمية امس، كما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا رقم 14 لسنة 2022 بإحالة السيدة نهى الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش.



ونص القرار على إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية إلى المعاش، مع إضافة مدة خدمة استثنائية قدرها 8 سنوات.



كانت محكمة جنح مستأنف النزهة، قد قضت في 20 سبتمبر الماضي، بقبول استئناف النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المستشارة نهى الإمام السيد محمد الإمام الشيخ، الوكيل العام بالنيابة الإدارية، والمعروفة بـ «سيدة المحكمة»، في واقعة تعديها على ضابط شرطة من قوة تأمين محكمة مصر الجديدة، وقضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس 3 أشهر مع إيقاف التنفيذ وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.