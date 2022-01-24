القاهرة - ناهد إمام



أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المصرية الانتهاء من وضع خطة تحويل بطاقات صرف المعاشات البلاستيكية الخاصة بالهيئة «البطاقة الزرقاء» لقرب انتهاء صلاحيتها إلى بطاقات «ميزة» مجانا، وذلك ضمن خطة التحول للشمول المالي برعاية البنك المركزي.



وأشار رئيس الهيئة اللواء جمال عوض ـ في بيان ـ إلى أنه يمكن للقائم بالصرف «بالبطاقات الزرقاء» التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن ومعه أصل بطاقة الرقم القومي وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول لتسلم كارت ميزة دون تحمل أية أعباء مالية وكذلك يمكنهم التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.



وأضاف أنه تم تقسيم القائمين بالصرف ببطاقات الهيئة الزرقاء طبقا للكثافات العددية حيث تم تقسيم المحافظات المستهدفة إلى 3 مراحل تشمل المرحلة الأولى التي تبدأ اعتبارا من الشهر الجاري ولمدة 3 أشهر تنتهي في مارس 2022 في 10 محافظات هي «السويس ـ الإسماعيلية ـ بورسعيد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ البحر الأحمر ـ مطروح ـ الوادي الجديد ـ الأقصر ـ أسوان». وعن المرحلة الثانية، أوضح عوض أنها تبدأ اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 4 أشهر حتى نهاية أبريل 2022 وتشمل 8 محافظات وهي «كفر الشيخ ـ دمياط - المنوفية ـ القليوبية ـ الفيوم ـ بني سويف ـ المنيا ـ قنا»، أما القائمون بالصرف من ساكني باقي المحافظات على مستوى الجمهورية لديهم فرصة لمدة 5 أشهر لتسلم بطاقة ميزة مجانا من أقرب مكتب تأمينات خلال الفترة من الشهر الجاري وحتى نهاية مايو 2022.



وأكد رئيس الهيئة أن البطاقات الزرقاء ستظل سارية لحين انتهاء صلاحيتها خلال الفترات المحددة بكل مرحلة ولن يتم تسليمها لمكاتب التأمينات.



ويهيب رئيس الهيئة بالقائمين بالصرف عدم التزاحم بمكاتب التأمينات واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من أخطار الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة أن عملية تسليم البطاقة لن يستغرق أكثر من 3 دقائق مع استمرار العمل بكافة المكاتب التأمينية دون الارتباط بمواعيد العمل الرسمية وعدم انصراف العاملين إلا بعد حصول آخر عميل داخل المكتب على كافة خدماته.