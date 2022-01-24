عادل الشنان



أكد النائب د.عبدالعزيز الصقعبي ان يوم الثلاثاء سيشهد بشرى الى جميع المواطنين طالبي الرعاية السكنية في مختلف المشاريع الاسكانية، مؤكدا ان القضية الاسكانية اولوية ونهدف لتحقيق طموح اهالي مدينة المطلاع وجنوب سعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد السكنية وخيطان الجنوبي بالإضافة الى تقديم الحلول المستدامة لحلحلة الملف الاسكاني وايجاد حل له بشكل نهائي.



وردا على استفسار بشأن الضغط على الحكومة لتحقيق مكسب محدد قال الصقعبي: نعم نستغل الوضع لتحقيق مصالح تصب بالصالح العام وأولها القضية الإسكانية التي يعاني منها كل بيت كويتي تقريبا، مؤكدا ان الوضع الحالي عبارة عن ورشة عمل على مستوى البرلمان وبعض الجهات الحكومية التنفيذية مثل الصندوق الكويتي للتنمية وبنك الائتمان الكويتي ونعمل على قدم وساق لنخرج يوم الثلاثاء القادم بنتيجة ترضي الجميع.



من جهته، قال رئيس لجان اهالي مدينة المطلاع السكنية مشعل الهاجري انه تم الاتفاق فيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على اقراض بنك الائتمان الكويتي مبلغ 750 مليون دينار لضمان استمرار البنك في تمويل القروض العقارية للمواطنين وهو مفاد القانون الذي تقدم به د.عبدالعزيز الصقعبي في شهر يوليو 2021 الماضي.



وثمن الهاجري جهود النواب الذين وضعوا ازمة اصحاب الطلبات الاسكانية على رأس اولوياتهم موجها لهم جزيل الشكر وعظيم الامتنان على هذا الموقف الذي يصب للصالح العام وينهي معاناة الآف الأسر الكويتية في المطلاع وخيطان الجنوبي وجنوب صباح الاحمد السكنية وجنوب سعدالعبدالله وغيرها من المشاريع الاسكانية المستقبلية.



وشدد الهاجري على ضرورة اقرار القوانين والتشريعات التي تضمن الحلول المستدامة للقضية الاسكانية وإنهاء هذا الملف الذي تعاني منه الكويت واهلها منذ سنوات طوال رغم عدم وجود اي عوائق او عراقيل تحول دون ايجاد الحلول الجذرية.