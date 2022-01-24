بدأت منصة التواصل الاجتماعي اختبار خاصية جديدة تتيح لصناع المحتوى على المنصة السماح لمتابعيهم الوصول الحصري إلى المحتوى الذي يقدمونه مقابل اشتراك يدفعه هؤلاء المتابعون.



وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى إن إنستغرام ستتيح هذه الخاصية في الفترة التجريبية لعشرة صناع محتوى فقط بينهم لاعب كرة السلة سيدونا برنس وعارضة الأزياء كيلسي كوك والممثل آلان شيكين شو ولاعبة الجمباز الأولمبية جوردن تشايلز. ويمكن تحديد اشتراك شهري مقابل الوصول إلى المحتوى المطلوب يتراوح بين 99 سنتا و99 دولارا.

وتعتزم منصة إنستغرام الحصول على آراء مطوري المحتوى والمتابعين الذين استخدموا الخاصية الجديدة بشأنها قبل اتخاذ قرار نهائي بتوفيرها على نطاق أوسع فيما بعد.