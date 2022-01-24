قد يكون تسمم متعمد السبب في نفوق عشرات السلاحف في بحيرة قرب بومباي، على ما قال خبراء في الحياة البرية في الهند لوكالة فرانس برس الاحد.



وتم إخطار العاملين في مجال الحفظ بالحادث بعدما طلب سياسي محلي منهم التحقيق من رائحة كريهة حول المسطح المائي في كاليان الواقع على مسافة 50 كيلومترا تقريبا شرق بومباي.

وقال سوهاس باوار من منظمة إنقاذ الحيوانات البرية والزواحف، إن 57 سلحفاة رفرافية القوقعة الهندية نفقت فيما أنقذت ست أخرى.



وأوضح لوكالة فرانس برس أنه من المرجح أن يكون سكان محليون قتلوا الزواحف لمنعها من أكل الأسماك التي كانوا يربونها بشكل غير قانوني في البحيرة.