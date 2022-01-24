اضطرت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن لتأجيل زفافها الأحد بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومتها للتعامل مع عودة انتشار وباء كوفيد-19 والمتحورة أوميكرون.



وقالت أرديرن: «زفافي لن يحدث» بعدما أوضحت بالتفصيل هذه القيود الجديدة التي تشمل تحديد عدد الأشخاص في تجمع أو حدث ما بـ100 شخص كحد أقصى.



ودفع ظهور تسع إصابات بالمتحورة أوميكرون ضمن عائلة واحدة سافرت بين مدن عدة لحضور حفلة زفاف، وكذلك إصابة طاقم طائرة إحدى الرحلات التي قامت بها هذه العائلة، بالحكومة النيوزيلندية بقيادة أرديرن إلى فرض قيود جديدة اعتبارا من الأحد.



ولم تكن أرديرن وشريكها كلارك غايفورد قد أعلنا موعدا للزفاف، لكنه كان متوقعا في الأسابيع المقبلة.



وستكون القيود الجديدة التي تشمل أيضا وضع الكمامة في الخارج، سارية على الأقل حتى نهاية الشهر المقبل.



وعندما سئلت عن هذه القيود وتأثيرها على زواجها قالت أرديرن: «هذه هي الحياة».