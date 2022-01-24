اسامة ابو السعود

اصدر التجمع العمالي بيانا حول اعتصام عمال النظافة في مبنى الهيئة العامة للقوى العاملة الذي حدث اليوم نتيجة تراكم الاستغلال والانتهاكات تجاه عمال النظافة من قبل الشركات وغياب الدور الحكومي في لإيجاد حل لهذه الأزمة.

وشدد التجمع على ان الاعتصام هو نتاج تراكم للانتهاكات و الاستغلال والاستهانة بالكرامة الإنسانية من قبل تلك الشركات تجاه هؤلاء العمال حيث يتم تجاهل صرف رواتبهم لشهور عديدة من دون أدنى مراعاة لظروفهم المعيشية أو حاجاتهم. وتفشي هذه الظاهرة سببه تمادي تعسف الشركات وغياب دور هيئة القوى العاملة مما أوصل العمال الى الاعتصام في مبنى القوى العاملة للمطالبة بحقوقهم.

واكد التجمع العمالي أن حرمان العمال من أجورهم أو تأخيرها يشكّل تعدياً على أبسط حقوق العامل، وهو أخطر وأسوأ انتهاك لقانون العمل، وتتحمّل الحكومة والهيئة العامة للقوى العاملة مسؤولية سياسية وأخلاقية في إلزام الشركات بانتظام دفع أجور العمال، وإلا فإن الحكومة ككل، والهيئة على نحو خاص، تعد متواطئة مع الشركات الاستغلالية.