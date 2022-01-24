أدان الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي د.نايف الحجرف، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية بإطلاق صاروخين باليستيين باتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مستهدفة المدنيين والأعيان المدنية.

وأكد أن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التي تقوم بها ميلشيات الحوثي تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعي الهادفة لإحلال السلام في اليمن، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم تجاه ميلشيات الحوثي لوقف هذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.

وأشاد الأمين العام لمجلس التعاون بيقظة وكفاءة وزارة الدفاع الإماراتية ودفاعها الجوي، في اعتراض وتدمير الصاروخين والتصدي لهذا الاعتداء الإرهابي الغاشم، مؤكداً تضامن ووقوف مجلس التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.