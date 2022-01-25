الشطي: «الأحمدي» تضم 31 مركزاً صحياً.. و«الصباحية» مرتبط إلكترونياً بمستشفى العدان

العازمي: المركز يخدم أكثر من 85 ألف نسمة وسيعمل 24 ساعة ويقدم مختلف الخدمات



حنان عبدالمعبود



أكد وزير الصحة د.خالد السعيد ان الكويت تمر بموجة عالية غير مسبوقة من جائحة كورونا، مشددا على ضرورة دعم الجهود الطبية من خلال الالتزام بالاشتراطات الصحية للخروج من هذه الأزمة.

جاء ذلك في كلمة له على هامش افتتاحه مركز الصباحية الغربي صباح أمس بحضور عدد كبير من مسؤولي الوزارة ومنطقة الأحمدي الصحية.



وقال السعيد: ان هذا المنعطف من «كورونا» يحتاج لتضافر الجهود مع العاملين في المستشفيات والمراكز الصحية، مشيرا إلى ان الطعوم الخاصة بالفيروس متوافرة، لافتا الى تسجيل أكثر من 5000 حالة يوميا وهي أعداد تخطت أكثر من ضعف الحالات التي كان يتم تسجيلها في السابق.



وهنأ سكان «الصباحية» بافتتاح المركز الصحي الثاني في المنطقة التي تضم أكثر من 80 ألف نسمة ليقدم أفضل الخدمات، مشيرا إلى ان الرعاية الأولية جزء مهم من تطوير المنظومة الصحية كونها تقدم الرعاية للمريض في منطقته على أعلى مستوى، مشيرا إلى تواجد كوكبة من الأطباء والصيادلة وفنيي المختبرات يقدمون الخدمة بجودة عالية.



بدوره، قال مدير منطقة الأحمدي الصحية د.أحمد الشطي ان المنطقة تضم 31 مركزا صحيا بعد إعادة افتتاح المركز الجديد والذي يعتبر علامة فارقة لخدمة السكان، مبينا ان المركز مدعوم بنظام إلكتروني للمتابعة مرتبط بمستشفى العدان لتبادل المعلومات.



وأعرب الشطي عن تطلعه لتعزيز هذا الافتتاح بالتأكيد على الجودة والسلامة وحسن استخدام الخدمة بالتعاون مع المراجعين، لافتا الى ان منطقة الأحمدي الوحيدة التي تضم 12 مركزا تعمل حتى منتصف الليل و18 تعمل على مدار 24 ساعة، مبينا ان الفترة المقبلة ستشهد إعادة تأهيل وافتتاح عدد من المراكز بينها مركز بنيدر والوفرة السكني وأبوفطيرة، لافتا إلى ان إجمالي عدد المراكز بعد هذه الافتتاحات سيصل الى 37.



من جانبه، ذكر رئيس الرعاية الصحية الأولية في منطقة الأحمدي فهد العازمي ان المركز هو



الـ 31 في المنطقة التي تغطي محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير بتعداد يتخطى المليون وربع المليون نسمة تقريبا، مشيرا الى ان المركز سيعمل على مدار 24 ساعة بما في ذلك الأعياد والعطل الرسمية وتقدم فيه خدمات العلاج وما يتبعها من عيادات العلاج العام والسكر والأمراض المزمنة والعيادات التخصصية التي تقع ضمن برامج الرعاية الصحية الأولية، وسيضم قريبا برامج هشاشة العظام.



وأوضح ان المركز يغطي سكان منطقة الصباحية بالإضافة الى المركز الشرقي ليخدم أكثر من 85 ألف نسمة، ويضم 11 طبيبا و23 ممرضا وممرضة و10 صيادلة و14 إداريا و13 فنيا، وهناك مركز تم تسلمه وجار الإعداد لتشغيله وهو مركز صباح الأحمد في القطعة «سي» بالإضافة الى مركزي الفحيحيل الصحي وعلي صباح السالم تحت التأهيل، ومركز رابع تم تسلمه ولم يتم تشغيله حتى الآن.