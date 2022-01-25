أمر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بفتح تحقيق بعدما قالت نائبة في حزبه «المحافظين» إنها أقيلت خلال تعديل حكومي منذ سنتين بسبب ديانتها المسلمة. وأكدت نصرت غني (49 عاما) لصحيفة «صنداي تايمز» أن مسؤولا كبيرا في الحزب قال لها في فبراير 2020 إن «أصولها ومعتقدها» كانا وراء إقصائها، ما أعاد إثارة الشكوك بوجود الاسلاموفوبيا (رهاب الإسلام) في صفوف الغالبية الحاكمة.



تأتي هذه الاتهامات في مرحلة صعبة من مسيرة بوريس جونسون السياسية، إذ يقف على المحك بعد فضيحة الحفلات في داونينـــغ ستريت خــلال فتــرة الحجر.



ونقل المتحدث عن جونسون طلبه أن يتم «إظهار حقيقة ما حصل»، مؤكدا أن «رئيس الوزراء يأخذ هذه الاتهامات على محمل الجد، كما سبق وأعلن».