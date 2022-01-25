خرج الآلاف من السودانيين في العاصمة الخرطوم وأحيائها للتظاهر امس مجددا ضد الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان قبل ثلاثة أشهر، فيما قتل متظاهرين أثنين على الأقل وفق ما افادت نقابة الأطباء المركزية. وتجمع آلاف المتظاهرين في مسيرة إلى قصر الرئاسة وسط الخرطوم، كما خرج محتجون إلى شوارع مدينة أم درمان غرب العاصمة للمطالبة بحكم مدني ومحاسبة المسؤول عن مقتل المتظاهرين الذين سقطوا منذ بدء الاحتجاجات ضد الانقلاب وقد بلغ عددهم 73 شخصا على الأقل. وامتدت الاحتجاجات إلى أبعد من الخرطوم ففي ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة على بعد 186 كلم جنوب الخرطوم، قال عماد محمد أحد شهود العيان لفرانس برس عبر الهاتف «تجمع نحو ثلاثة آلاف شخص في وسط المدينة يحملون أعلام السودان وصور الذين قتلوا أثناء الاحتجاجات». وأضاف «هتف المتظاهرون لا لحكم العسكر.. مدنية قرار الشعب». من جهة اخرى، أصدر البرهان، امس الاول، قرارا بتجديد وقف إطلاق النار، على امتداد البلاد وفي كافة الجبهات.