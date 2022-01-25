مفرح الشمري [email protected]



دشن القائمون على مركز جابر الأحمد الثقافي حملة بعنوان «عائدون»، وهي حملة تبشر بالخير بعودة هذا الصرح الثقافي الكبير لإقامة الحفلات الفنية والثقافية والأمسيات الشعرية التي اعتادت عليها جماهيره في السنوات الماضية وتوقفت بسبب جائحة كورونا.



«عائدون» رسالة حب من القائمين على مركز جابر الأحمد الثقافي الى كافة جماهيره ورواده خصوصا بعد عودة تبعيته إلى الديوان الأميري بعد حالة الجدل التي حدثت في الشارع الكويتي والأوساط الثقافية لانتشار خبر نقل تبعيته الى وزارة الاعلام، وذلك لمكانة هذا المركز الذي شهد محطات مميزة منذ انطلاقته لاستقطابه أكبر الفرق العالمية الكلاسيكية، وكان واجهة لكل زائر يزور البلاد.



ونحن بدورنا ننتظر عودة الأنشطة الفنية والثقافية لهذا المركز التي توقفت بسبب «كورونا» ولأن القائمين عليه يمتلكون فكرا واعيا ننتظر منهم الكثير بعد هذا التوقف الإجباري.