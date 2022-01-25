بعدما حصدت مسرحية «آي ميديا» للمؤلف والمخرج د. سليمان البسام حصة الأسد من جوائز المسابقة الرسمية للدورة 22 لأيام قرطاج المسرحية في تونس، وجائزة «أفضل ممثلة» في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي الشهر الماضي، يتوجه فريق العمل إلى بيروت لتقديم ثلاثة عروض على خشبة مسرح المدينة الذي يعد أعرق مسارح العاصمة اللبنانية في تمام الثامنة مساء أيام 28 و29 و30 الجاري.



وعن جولة العمل الحالية في المدن العربية، قال البسام: جولتنا القائمة عبر المدن العربية تأتي من باب التضامن مع الحركة الفنية المسرحية والجمهور في هذه المدن، وهكذا هو الأمر في بيروت.