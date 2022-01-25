عبدالحميد الخطيب



يشارك الكاتب عثمان الشطي في موسم عطلة الربيع بتأليف ثلاثة أعمال مسرحية للطفل والعائلة، الأول مسرحية «Alj sisters musical show» والتي بدأت عروضها 20 الجاري على مسرح دار المهن الطبية بالجابرية.



والعمل الثاني مسرحية «الأرانب» والتي ستبدأ عروضها اعتبارا من غد «الثلاثاء»، أيضا على مسرح دار المهن الطبية.



وثالث الأعمال مسرحية «ترامبولين»، وتبدأ مطلع فبراير المقبل على نفس المسرح.



وفي تصريح لـ «الأنباء» قال الشطي: سعيد بأن أشارك الجمهور العزيز لحظات ممتعة ملؤها البهجة والفرحة والاستفادة من المعلومات والقيم التربوية التي تطرحها هذه الأعمال، مشيرا الى أن لكل مسرحية خطا مختلفا ومضامين جديدة يتم تقديمها برؤى اخراجية رائعة، وينقلها لنا اداء تمثيلي متقن للنجوم المشاركين والذين بذلوا جميعا مجهودا كبيرا لنظهر في افضل صورة ترضي الجمهور وترضيهم.