أصدر رئيس اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية سمير الخطيب بيانا امس نوه فيه بزيارة وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد والتي تعبر عن مدى اهتمام ومحبة الكويت ودول الخليج بلبنان.



واعتبر الخطيب «أن المبادرة التي طرحها الناصر باسم دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة، وفي خضم الأزمات المتعددة والكارثية التي تتخبط فيها البلاد، تعتبر خشبة خلاص لابد من التمسك بها لإنقاذ لبنان واللبنانيين من كل هذه الأزمات والمعاناة والخوف من المستقبل الذي بات من يوميات كل لبناني».



ودعا الخطيب القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة إلى تحمل مسؤولياتها وعدم إهدار هذه الفرصة الثمينة والتعاطي معها بجدية ومسؤولية وطنية عالية، لوقف مسلسل الانهيار والخراب والعودة الى طريق التعافي والنهوض وإعادة لبنان الى الحضن العربي والدولي.



وعلى هذا الأساس، أكد الخطيب أن اتحاد مجالس رجال الأعمال اللبنانية الخليجية يطالب القوى السياسية وبإلحاح بالرد إيجابا على هذه المبادرة المبنية على مرتكزات تحقق المصلحة الوطنية الخالصة.