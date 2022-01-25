قطع عدد من أنصار رئيس الحكومة اللبناني الأسبق سعد الحريري مساء امس عددا من الطرقات في العاصمة بيروت، احتجاجا على قراره تعليق عمله بالحياة السياسية، وعزوفه عن الترشح للانتخابات النيابية المقبلة.

وعمد أنصار الحريري إلى قطع طريق قصقص في بيروت بالإطارات المشتعلة وحاويات النفايات، وسط انتشار للقوى الأمنية.

وأعرب المحتجون عن استنكارهم لقرار الحريري بتعليق عمله في السياسة، ووصفوه بأنه رجل الاعتدال وأنه يرفض الدم والفتنة.

وأعلنوا أنهم سيقاطعون الانتخابات النيابية إذا لم يكن الحريري مرشحا، وطالبوه بالعودة عن قراره.

كما قطع عدد من المحتجين طريق الكولا وكورنيش المزرعة في بيروت، وكذلك الطريق عند تقاطع المدينة الرياضية وفي محلة فردان، وأطلق بعض المحتجين الدعوات لقطع الطرقات اليوم، وإقفال المحال التجارية للتعبير عن احتجاجهم.