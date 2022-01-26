اجتمع محافظ الفروانية الشيخ مشعل الجابر في مكتبه صباح أمس مع وكيل وزارة الأشغال بالتكليف م.وليد الغانم، حيث ناقشا عدة موضوعات متعلقة بمشاريع التطوير الحالية والمستقبلية التي تقوم بتنفيذها «الأشغال» داخل نطاق المحافظة بالإضافة إلى مشاريع الصيانة الدورية للطرق.



وركز الجابر خلال الاجتماع على ضرورة الإسراع في استكمال صيانة الطرق الداخلية وتعديلها بما يكفل ملائمتها للاستخدام من قبل قاطني ومرتادي طرق محافظة الفروانية، لافتا الى ان صلاحية الطرق أهم أولويات المحافظة والتي تحتاج إلى تكثيف الجهود والإسراع في معالجتها بما يسهم في انسيابية حركة المرور وسلامة مرتادي الطرق والمركبات، مطالبا الغانم بتزويده بخطة صيانة طرق المحافظة حتى يتسنى متابعتها.



وتطرق الجابر الى المشكلات التي تعاني منها منطقة جليب الشيوخ والحلول الواجب تنفيذها بشكل مؤقت لتسيير أعمال المنطقة وحفظ الأمن فيها إلى أن يتم الانتهاء من وضع حلول جذرية لها، مشددا على ضرورة البدء في تنفيذ المدن العمالية تمهيدا لنقل العمالة القاطنة بمنطقة جليب الشيوخ وغيرها من المناطق لتعديل التركيبة السكانية بمناطق المحافظة، على أن يكون تصميم المناطق العمالية وفق أعلى المستويات العالمية بعد التنسيق مع وزارتي البلدية والمالية.



وطالب بوجود مواقف للشاحنات والمركبات الثقيلة تلافيا للظاهرة السلبية التي تعاني منها مناطق المحافظة والمتمثلة في وقوف الشاحنات فوق الأرصفة، الأمر الذي أدى إلى تلف الأرصفة والبنية التحتية علاوة على المناظر غير الحضارية في تلك المناطق وسيكون هناك تنسيق مكثف مع الجهات المعنية لوضع حلول جذرية لهذه المشكلة من خلال تخصيص مواقف خاصة لاستخدامات المركبات الثقيلة والشاحنات.



هذا، وتمت مناقشة مشكلات مستشفى الفروانية نتيجة الأمطار التي اجتاحت البلاد مؤخرا وعمل التعديلات الهندسية لصرف مياه الأمطار حتى لا يتأثر المستشفى مستقبلا، الأمر الذي قد ينعكس سلبا على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ووجه بتشكيل فريق عمل من عدة جهات لاستعجال وضع حلول مشاكل مستشفى الفروانية الهندسية.



وتقدم بالشكر الجزيل إلى م.وليد الغانم والعاملين بوزارة الأشغال على جهودهم، مؤكدا دعمه لهم في جميع احتياجاتهم داخل المحافظة.